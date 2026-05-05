В Самарской области на майские праздники могут ограничить мобильный интернет

В Самарской области в период майских праздников 2026 года возможно временное ограничение работы мобильного интернета. Предупреждения о вероятных перебоях рассылают своим клиентам некоторые банки.

Кредитные организации уточняют, что с 5 по 9 мая могут возникнуть сложности с безналичными платежами, использованием банкоматов и доступом к банковским приложениям. Пользователям рекомендуется в случае проблем подключаться к сети Wi-Fi для обеспечения стабильной связи.

Аналогичные уведомления уже поступают абонентам в соседних регионах.

