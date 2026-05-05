С 5 по 9 мая у нижегородцев могут возникнуть проблемы с безналичной оплатой

В Нижегородской области с 5 по 9 мая у клиентов Сбера могут возникнуть сложности с безналичной оплатой из-за ограничений в работе мобильного интернета и смс. Об этом банк предупредил своих клиентов в смс-рассылке.

Также у нижегородцев могут возникнуть сложности при использовании банкоматов, с доступом в приложения банка и получением СМС с номера 900.

В банке уточнили, что в этой ситуации при использовании общественного Wi-Fi коды подтверждения можно будет найти в истории операций в «СберБанк Онлайн».

Сейчас сеть отделений банка работает в обычном режиме. Банкоматы — особенно те, что стоят в отделениях, — продолжают работать штатно. Контакт-центр по номеру 900 для физических и 0321 для ИП и юридических лиц на связи круглосуточно.