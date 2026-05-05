В Ульяновске уморившую своего ребенка мать приговорили к 11 годам лишения свободы

В Ульяновске суд признал жительницу Железнодорожного района областного центра виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ, до трех лет лишения свободы), причинении физических и психических страданий несовершеннолетнему ребенку путем систематического нанесения побоев (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, до семи лет лишения свободы), в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью («в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (от восьми до 20 лет лишения свободы), а также в незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, от 10 до 20 лет лишения свободы). О приговоре суда сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным предварительного и судебного следствия, 20-летняя обвиняемая нигде не работала, но у нее были две дочери. Старшей на момент фиксации преступления было год и восемь месяцев, младшей — пять месяцев. По данным следствия, обвиняемая регулярно употребляла наркотики (в последние годы — ежедневно), а также вместе с мужем участвовала в их распространении. В конце 2024 года ее муж был осужден за незаконное хранение и изготовление наркотиков (ст. 228 УК РФ), но наказание ему было заменено участием в СВО.

Трагедия случилась 24 августа 2025 года. Обвиняемая сама позвонила в экстренные службы, сообщив о смерти своей младшей дочери.

Следствие выяснило, что женщина систематически допускала нахождение малолетних дочерей в антисанитарных условиях, не осуществляла уход за ними, не предоставляла достаточного и полноценного питания, уклонялась от медицинского наблюдения детей, а также неоднократно избивала свою старшую дочь, в том числе проводом от зарядного устройства телефона.

По данным следствия, будучи в состоянии наркотического опьянения, обвиняемая оставила в период с 17 по 24 августа 2024 года младшую дочь в квартире на улице Хрустальной без пищи и воды, что повлекло гибель ребенка вследствие обезвоживания и пищевого истощения.

Следствию обвиняемая заявляла, что не имела намерений убить ребенка, но «в содеянном раскаивается и вину признает».

Суд согласился с позицией прокурора района и приговорил женщину к 11 годам колонии общего режима.

Андрей Васильев, Ульяновск