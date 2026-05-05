Мэр Энергодара сообщил об ударе БПЛА по зданию администрации

ВСУ атаковали город Энергодар. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации, сообщил мэр Максим Пухов. Предварительно, никто не пострадал.

Максим Пухов

Максим Пухов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Максим Пухов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Господин Пухов призвал горожан ограничить передвижение, оставаться в укрытиях или в безопасных местах и не приближаться к местам возможных прилетов. «Оценка ущерба на данный момент затруднена. Сохраняется угроза повторных ударов»,— отметил мэр.

Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС), перешедшей под контроль России в марте 2022 года. Регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 30 апреля при ударе дрона в Энергодаре погиб мирный житель.

