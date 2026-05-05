В Тольятти суд рассмотрит дело о порче имущества парка развлечений из-за стрельбы из пистолета

В Автозаводский районный суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в иных общественных местах). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре прошлого года несовершеннолетний несколько раз выстрелил из пневматического пистолета рядом с аттракционом «Колесо обозрения» в парке развлечений «Фанни парк». В результате была повреждена одна из кабинок аттракциона. Собственнику имущества причинен материальный ущерб на сумму 149 тыс. руб.

Обвиняемый признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Представитель подростка добровольно возместил материальный ущерб в полном объеме.

Руфия Кутляева