Изменится расписание некоторых челябинских поездов из-за ремонта перехода

Для проведения ремонта на перегоне Тундуш — Бердяуш изменят расписание некоторых пригородных поездов в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба «Свердловской пригородной компании».

Пригородный поезд №7135 будет отправляться 6, 12, 13, 14 мая из Челябинска в 17:25 и прибывать в Златоуст в 20:00, а 5 и 7 мая прибывать в Златоуст в 20:07 (позже на 7 минут); обратный поезд №7136 будет отправляться 6, 7, 8, 13, 14, 15 мая из Златоуста в 6:18 и прибывать в Челябинск в 8:57.

Кроме того, изменится время отправления и прибытия следующих поездов:

Поезд №6008 Миасс-1 — Челябинск: отправление 5 и 7 мая со станции Миасс-1 в 15:56 (раньше на 5 минут), прибытие — в 18:15 (по графику);

Поезд №6032 Миасс-1 — Челябинск: будет отправляться 5 и 7 мая со станции Миасс-1 в 18:56 (позже на 1 час 31 минуту), прибывать в Челябинск в 21:16 (позже на 1 час 36 минут);

Поезд №6041 Челябинск — Миасс-1: отправление 5 и 7 мая в 20:12 (позже на 30 минут), прибытие — в 22:21 (позже на 35 минут);

Поезд №6130 Кропачево — Златоуст: будет отправляться 5, 6, 7, 12, 13, 14 мая в 14:57 (раньше на 5 минут), прибывать в 18:26 (по графику);

Поезд №6116 Кропачево — Златоуст: отправление 7 мая со станции Кропачево в 7:40 (позже на 39 минут) и прибытие в Златоуст в 11:09 (позже на 44 минуты);

Поезд №6117 Златоуст – Кропачево: будет отправляться 6 мая со станции Златоуст в 18:54 (позже на 1 час 10 минут) и прибывать в Кропачево в 22:26 (позже на 1 час 15 минут), а 12 и 14 мая отправляться в 18:24 (позже на 40 минут), прибывать в 21:56 (позже на 45 минут).

