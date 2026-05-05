На Среднем Урале создали Экспертный клуб машиностроителей

В Свердловской области создан Экспертный клуб машиностроителей при региональном отделении Союза машиностроителей России, сообщили в департаменте информационной политики региона. Представители отрасли будут заниматься анализом тенденций развития сферы и подготовкой предложений по поддержке отечественного машиностроения.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Клуб станет важной дискуссионной площадкой для системной экспертизы ключевых вопросов развития промышленности. Он призван помочь в формировании механизма оперативного переноса лучших решений и предложений на уровень региональной промышленной политики»,— рассказал первый замглавы Свердловской области – министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков.

Председатель регионального отделения Союза машиностроителей Анатолий Слудных назвал создание клуба своевременным и логичным шагом. Он подчеркнул необходимость создания постоянной площадки для глубокой аналитики без отрыва от производства, выработки единых позиций машиностроительного сообщества и координации взаимодействия между предприятиями, научными организациями, властью и обществом.

Основные задачи клуба — экспертное сопровождение стратегических документов, оценка проектов для получения господдержки, участие в анализе нормативных актов и работа в федеральных комиссиях. Также организация планирует представлять интересы Союза на деловых мероприятиях. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию с общественными и молодежными организациями, а также усилению роли промышленных предприятий в реализации государственной демографической политики.

Ирина Пичурина