В Бурятии осудили контрабандистов партии нефрита на 92 млн рублей

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал двух местных жителей виновными в покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов и незаконном обороте нефрита. Фигурантам назначили лишение свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года, а также штраф 300 тыс. руб. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ России, сотрудники ведомства изъяли у контрабандистов нефрит общим весом более 15 тонн. Его стоимость оценивается свыше 92 млн руб. Как установил суд, злоумышленники действовали по предварительному сговору. Они организовали схему по приобретению и хранению незаконно добытого нефрита. В планах была поставка партии камня в Китай с использованием подложных документов и привлечением перевозчика, которого заранее не уведомили о характере груза. Полудрагоценный камень, готовящийся к отправке, изъяли в марте 2025 года в одном из складских помещений в Иркутске.

Влад Никифоров, Иркутск