В аэропорту Ижевска ввели ограничения на использование воздушного пространства

В аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне режима «Беспилотная опасность». Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напомним, около 01:00 республика оказалась под ракетной угрозой, был объявлен режим «Опасное небо». В аэропорту Ижевска вводились временные ограничения. Отбой режиму дали около 04:00. В это же время был введен режим «Беспилотная опасность».