Пермская судоверфь спустила на воду судно для круизов на Русский Север

Круизное судно «Мамин-Сибиряк» (проект 646) спущено на воду после межнавигационного ремонта. Как сообщает пресс-служба Пермской судоверфи, на лайнере была отремонтирована донно-забортная арматура и швартовные устройства, установлены марки-углубления и шторм-трапы, заменены дизель-генераторы и отремонтированы обшивы корпуса.

«Мамин-Сибиряк» имеет класс «рекаморе» и позволяет совершать маршруты по рекам и озерам с выходом в прибрежные морские зоны. Его длина — 65,5 м, ширина — 10 м. Пассажировместимость лайнера составляет 79 мест.

Двухпалубник «Мамин-Сибиряк» приобрела теплоходная компания «ВолгаWolga» (ООО «Большой маяк») летом 2025 года. Как тогда сообщал совладелец компании Вадим Яхнин, судно будет работать на северных направлениях, включая Республику Карелию, а также Ленинградскую область: район Старой Ладоги, Онежского озера с выходом на Соловки, Беломорканал и реку Волхов до Великого Новгорода. Согласно официальному сайту ТК, лайнер начнет выполнять круизы с конца июля текущего года.