В Волгограде прокуратура проверяет аэропорт из-за массовой задержки рейсов
Южная транспортная прокуратура начала проверку работы аэропорта Волгограда. Причиной стали массовые задержки рейсов.
Ограничения на взлет и посадку самолетов ввела Росавиация из-за угрозы атак дронов. Сбои в работе воздушной гавани продолжаются с 4 мая.
К утру в аэропорту «Сталинград» отменили три рейса. Число задержанных выросло до двадцати. Беспилотная опасность в регионе не спала.
Прокуратура организовала мобильные приемные для пассажиров. Люди могут получить там помощь и консультацию. Надзорное ведомство следит за соблюдением прав пассажиров и авиационных правил. Граждане вправе обратиться к дежурному прокурору по телефону горячей линии.
Минувшей ночью Волгоградская область попала в список субъектов, где дроны совершили атаку.