Директору Пермской государственной художественной галереи присвоили звание заслуженного работника культуры РФ
Директору Пермской государственной художественной галереи Юлии Тавризян присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 4 мая 2026 года.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
«Высокая награда стала признанием более чем 40-летней профессиональной деятельности Юлии Борисовны и ее личного вклада в сохранение, изучение и популяризацию художественного наследия Пермского края,— сообщается на сайте галереи.— За время ее работы галерея реализовала десятки крупных выставочных проектов федерального и международного уровней, создала разнообразные образовательные и инклюзивные программы. При ее активном участии ведется системная работа по сохранению и развитию коллекции, а также расширяется сотрудничество с культурными институциями Пермского края и других регионов России».
Юлия Тавризян работает в Пермской художественной галерее с 1985 года. В 2012 году назначена директором галереи.