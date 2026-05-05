Часть Уфы осталась без трамвайного сообщения из-за обрыва кабеля

В Уфе трамвайные маршруты 5, 16 и 18 временно будут обслуживать пассажиров только по пути от депо имени Зорина (на бульваре Хадии Давлетшина) до Госцирка, сообщает пресс-служба управления транспорта и связи.

Причиной изменения схемы движения стало повреждение кабеля, питающего тяговую подстанцию, и последующее отключение напряжения. Обесточенным оказался участок путей на улице Мингажева от улицы Воровского до Центра молодежи.

5-й маршрут обслуживает пассажиров от Госцирка до Центрального рынка и центра Уфы, 16-й — от санатория Зеленая роща до Центрального рынка и улицы Пушкина, 18-й — от Госцирка до Зеленой рощи.

Идэль Гумеров