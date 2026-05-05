Объем выданных автокредитов в Челябинской области вырос на 22%

В первом квартале 2026 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,5 млрд руб. Это на 21,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам выдали займов на машины на сумму 306,9 млрд руб. За год показатель увеличился на 21,3%. Самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали Москва (+41,7%), Санкт-Петербург (+37,4%), а также Московская (+26,3%), Ростовская (+24,6%) и Свердловская (+23,7%) области.

