Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

Новый пакет мер борьбы с мошенничеством может вступить в силу уже в мае. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ближайшее время продолжим рассмотрение ряда законопроектов, которыми предлагается установить новые комплексные меры (по борьбе с мошенниками.—“Ъ”)»,— уточнил господин Володин. В новый пакет может войти маркировка международных звонков, детские сим-карты, а также восстановление доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами.

Ссылаясь на данные МВД председатель Госдумы заявил, что количество случаев мошенничества за первые три месяца года уменьшилось на 18,3%, а эпизоды дистанционных обманов — на 22,7%. Число онлайн-краж снизилось на 14,1%, преступлений в области компьютерной информации — на 45,3%, а с использованием IT-технологий — на 29,5%.

Также, по словам господина Володина, число обращений в Банк России по поводу финансового мошенничества уменьшилось на 40%. Спикер подчеркнул, что такие показатели — результат системной работы, направленной на борьбу с интернет-злоумышленниками.