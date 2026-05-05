В Уфе пересчитали плату за коммунальные услуги после представлений прокуратуры

Прокуратура Калининского района Уфы внесла в адрес АО «УЖХ Калининского района» и ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) представления из-за нарушений при обслуживании дома в Черниковке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка установила, что в сентябре прошлого года в связи с изменением давления и температуры в трубопроводах дом на Кольцевой улице остался без горячей воды. Продолжительность отключения превысила допустимые временные нормативы.

После представления управляющая компания и ресурсоснабжающая организация отрегулировали индивидуальный тепловой пункт и пересчитали плату за содержание и коммунальные услуги, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова