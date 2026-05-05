В Самарской области суд обязал МУП «Жилищное управление» возместить ущерб, причиненный Волге

Арбитражный суд Самарской области обязал МУП Октябрьска «Жилищное управление» возместить ущерб, причиненный реке Волге в результате сброса сточных вод через аварийный колодец. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

Согласно расчетам инспекторов управления, водному объекту причинен вред на 843 тыс. руб.

Как отмечают в ведомстве, МУП «Жилищное управление» снабжает население питьевой водой и очищает сточные воды в Октябрьске. Весной 2024 года инспекторы управления выявили факт сброса сточных вод через аварийный колодец на рельеф местности с дальнейшим попаданием в Волгу. Лабораторные исследования показали превышение концентраций загрязняющих веществ в сточной воде.

Предприятие отказалось возмещать ущерб в добровольном порядке, из-за чего управление Роспотребнадзора обратилось в суд.

Руфия Кутляева