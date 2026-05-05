Дефицит бюджета Уфы уменьшился на 52,8 млн рублей

По итогам первого квартала доходы бюджета Уфы составили 7,41 млрд руб., что составляет около 16,5% из запланированных на год 44,94 млрд руб. Такие данные приводятся в ежемесячной отчетности на сайте городского финансового управления.

Собственные доходы бюджета оказались немногим более 4,06 млрд руб. (16,3% от годового плана), на безвозмездные поступления пришлось примерно 3,35 млрд руб. (исполнение — 16,7%).

За первые три месяца прошлого года доходная часть была исполнена на 17,2%, из них план на налоговые и неналоговые доходы был выполнен на 19,5%, на безвозмездные поступления — на 14,7%.

С января по март бюджет Уфы потратил 9,01 млрд руб., это 19,5% от плана. Годом ранее город к началу апреля израсходовал 17,2% от плана на 12 месяцев.

Дефицит бюджета Уфы на 1 апреля составлял 1,6 млрд руб., что на 52,8 млн руб. меньше значения месячной давности. По итогам первого квартала 2025 года дефицит был ниже 157,7 млн руб.

