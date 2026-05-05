В Курске задержан подозреваемый в передаче СБУ сведений о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали жителя Курска 2002 года рождения. Его подозревают в сборе сведений о российских гражданских и военных объектах и передаче их разведке Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram склонил россиянина к сотрудничеству за деньги. Мужчина привлек к этому не менее четырех знакомых жителей Курской области, утверждают в ФСБ. Они помогали подозреваемому фотографировать необходимые объекты в регионе.

Задержанный признал вину. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена). Следственные действия продолжаются.