В Оренбуржье перед судом предстанет руководитель организации по делу о хищении 53 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении фактического руководителя коммерческой организации, которая обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, с мая по август 2021 года «фактический руководитель фирмы, осуществляющей перевозку и реализацию нефтепродуктов, похитила свыше 53 млн руб.». Она обеспечила подготовку фиктивных договоров поставки товара контрагентам и вывела на подконтрольные ей счета аффилированных юридических лиц кредитные деньги банка и деньги самой коммерческой организации.

На имущество обвиняемой и третьих лиц стоимостью более 30 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева