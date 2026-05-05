Апелляция признала правоту Пермского УФАС по делу о сговоре перевозчиков

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законной позицию Пермского УФАС в споре с двумя перевозчиками, признанными ведомством участниками картельного сговора. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Напомним, служба установила, что пермские перевозчики — ООО «Автобан» и ИП Кенин вступили в картельный сговор для поддержания цен на торгах по оказанию транспортных услуг нижегородской больнице. В результате контракт стоимостью более 1 млн руб. был заключен с перевозчиком, который предложил минимально допустимое снижение цены, в то время как второй от участия в торгах отказался. Пермское УФАС пришло к выводу, что участники аукциона в ходе торгов координировали свои действия, чтобы обеспечить победу одному из них с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.

Пермское УФАС признало ООО «Автобан» и ИП Кенин А. В. виновными в нарушении закона о защите конкуренции. ИП Кенин А. В. был оштрафован на 20 тыс. руб., ООО «Автобан» — на 157 тыс. руб.

Перевозчики пытались оспорить решение и предписание УФАС сначала в Арбитражном суде Пермского края, а потом и в апелляционной инстанции, но потерпели неудачу.

Судя по опубликованному на сайте антимонопольного органа, речь идет об ООО «Автобан», которое зарегистрировано в Перми по ул. Куйбышева, 2. Директором и владельцем общества, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Виталий Руга. Выручка общества от продажи составила более 33,1 млн руб., чистая прибыль — 432 тыс. руб.