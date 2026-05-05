Дзержинский поставщик лишился 6 млн рублей из-за отгрузки товара фирме-двойнику

Сотрудница компании из Дзержинска отгрузила более 900 единиц специализированной продукции на 5,9 млн руб. мошенникам, создавшим фишинговый сайт предприятия-покупателя. По данному факту расследуется дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Заявку от контрагента потерпевшие получили через электронные сервисы. После отправки товара деньги поставщик не получил, а попытки связаться с «покупателем» остались безуспешными. Затем представители дзержинского предприятия вышли на директора реальной компании, который заявил им, что никаких подобных заказов не делал. По его словам, неизвестные незаконно используют реквизиты его организации, и после многократных претензий предприниматель обратился в полицию другого региона. Там он узнал, что злоумышленники создали в сети интернет фишинговую копию официального сайта его ООО.

Галина Шамберина