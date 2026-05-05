В аэропорту Пулково задерживаются более 20 рейсов после атаки БПЛА на Ленобласть

В аэропорту Санкт-Петербурга задерживаются более 20 рейсов после ночной атаки БПЛА на Ленинградскую область. В воздушной гавани вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, из-за чего пришлось корректировать расписание. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Пулково.

Специалисты советуют следить за информацией на онлайн-табло, а также за звуковыми объявлениями в терминале

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Специалисты советуют следить за информацией на онлайн-табло, а также за звуковыми объявлениями в терминале

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, на вылет из Северной столицы задержаны рейсы в Пермь, Оренбург, Уфу, Челябинск, Казань, Владикавказ, Нижнекамск, Минеральные Воды, Тамбов, Калининград, Нижний Новгород, Махачкалу, Астрахань, Мурманск, Самару, Ульяновск, Москву. Отменены вылеты в Калининград, Саратов, Самару, Якутск и Апатиты.

В Telegram-канале аэропорта Петербурга предупредили, что при подготовке к вылету, необходимо следить за информацией на онлайн-табло, а также за звуковыми объявлениями в терминале.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», за ночь 5 мая над Ленинградской областью сбито 29 беспилотников. Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах. В промзоне ночью вспыхнул пожар. Сейчас он локализован, жертв нет. На месте работают специалисты МЧС и «Леноблпожспас».

Карина Дроздецкая