Экс-замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик не вышел из СИЗО

Челябинский областной суд оставил в СИЗО бывшего заместителя губернатора Андрея Фалейчика, обвиняемого в получении взятки во время работы мэром Копейска (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он продолжит находиться под стражей до 19 июня 2026 года. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщает источник в правоохранительных органах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале апреля Центральный районный суд продлил Андрею Фалейчику срок содержания в СИЗО до 19 июня. По всей видимости, экс-замгубернатора попытался оспорить это решение, но областной суд оставил его в силе.

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика 12 февраля этого года. Следствие подозревает его в получении взятки во времена работы главой Копейска. По данным источника в правоохранительных органах, владелец компании «Юность» Михаил Блейзер дал чиновнику 1,9 млн руб. за передачу фирме в аренду одноименного детского лагеря.

Андрей Фалейчик уволился с поста замгубернатора по собственному желанию 27 февраля. После задержания он два месяца находился в московском СИЗО, после чего его вернули в Челябинск.

