Володин назвал приоритетные зоны благоустройства в Саратове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Саратовскую область представил планы развития городской среды. Найдены решения по реализации нескольких проектов, часть из них должна быть завершена до конца года.

Среди первоочередных задач — обустройство ул. Посадского и территории вокруг Химучилища, где также планируется расселить граждан из аварийного и ветхого жилья. Аналогичная работа до конца текущего года затронет участок от Славянской площади в сторону Духосошественского собора. «Это откроет нам храм впереди, а здесь будет сквер, бульвар», — пояснил господин Володин.

Кроме того, в июле этого года после реконструкции введут набережная с двумя пляжами протяженностью 8 км. В перспективе — строительство стадиона у Химучилища и обустройство Глебучева оврага, где появятся парковая зона и плоскостные спортивные сооружения.

Нина Шевченко