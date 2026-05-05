Володин назвал приоритетные зоны благоустройства в Саратове
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Саратовскую область представил планы развития городской среды. Найдены решения по реализации нескольких проектов, часть из них должна быть завершена до конца года.
Среди первоочередных задач — обустройство ул. Посадского и территории вокруг Химучилища, где также планируется расселить граждан из аварийного и ветхого жилья. Аналогичная работа до конца текущего года затронет участок от Славянской площади в сторону Духосошественского собора. «Это откроет нам храм впереди, а здесь будет сквер, бульвар», — пояснил господин Володин.
Кроме того, в июле этого года после реконструкции введут набережная с двумя пляжами протяженностью 8 км. В перспективе — строительство стадиона у Химучилища и обустройство Глебучева оврага, где появятся парковая зона и плоскостные спортивные сооружения.