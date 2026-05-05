На жительницу Ижевска возбудили дело о незаконной легализации мигрантов в России

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали 39-летнюю ижевчанку, подозреваемую в организации незаконного пребывания мигрантов в стране (ст. 322.1 УК). Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Следствие считает, что задержанная ставила приезжих на миграционный учет с нарушением сроков подачи уведомления, а также прописывала нелегалов в принадлежащих ей квартирах без фактического предоставления жилплощади. Установлена причастность задержанной к незаконной легализации в России двух граждан Узбекистана.

Ранее она привлекалась к административной ответственности. «Чтобы оплачивать назначенные штрафы, она брала с мигрантов денежные средства. Часть сумм тратила по своему усмотрению»,— говорится в сообщении.

На задержанную возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности.