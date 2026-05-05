Экс-главу стройфирмы будут судить за хищение средств Фонда капремонта Кузбасса

В Кемерове пройдет суд над бывшим директором строительной компании, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в 2021–2023 годах Фонд капремонта многоквартирных домов Кузбасса заключил со стройфирмой семь договоров. Речь шла о ремонте крыш и фасадов 16 многоквартирных домов в городах Юрге и Топки и поселке Зеленогорский. Полученный аванс предприниматель присвоил, а для создания видимости правомерности своих действий заключил фиктивные договоры с субподрядчиками на проведение ремонта.

Эта криминальная схема принесла ему свыше 16 млн руб., установило расследование. В региональном главке МВД сообщили, что в ходе предварительного следствия обвиняемым было возмещено 13 млн руб.

Илья Николаев