Экс-главу стройфирмы будут судить за хищение средств Фонда капремонта Кузбасса
В Кемерове пройдет суд над бывшим директором строительной компании, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Согласно версии следствия, в 2021–2023 годах Фонд капремонта многоквартирных домов Кузбасса заключил со стройфирмой семь договоров. Речь шла о ремонте крыш и фасадов 16 многоквартирных домов в городах Юрге и Топки и поселке Зеленогорский. Полученный аванс предприниматель присвоил, а для создания видимости правомерности своих действий заключил фиктивные договоры с субподрядчиками на проведение ремонта.
Эта криминальная схема принесла ему свыше 16 млн руб., установило расследование. В региональном главке МВД сообщили, что в ходе предварительного следствия обвиняемым было возмещено 13 млн руб.