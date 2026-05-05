Трамп: Украина продолжает терять территории в конфликте с Россией

Украина продолжает терять территории во время военного конфликта с Россией. При этом страна может вести боевые действия, поскольку использует приобретаемое для нее американское оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Salem News Channel.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Господин Трамп также подтвердил стремление США добиться мирного урегулирования. Финансовую поддержку Украины он, напротив, раскритиковал, назвав смехотворной передачу стране $350 млрд при президентстве Джо Байдена.

Территориальный вопрос — один из самых сложных на переговорах России и Украины по урегулированию. Спорным остается статус ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признавать которые российскими власти Украины отказываются. США, в свою очередь, призывают украинскую сторону вывести войска из оставшихся под их контролем частей ДНР. Россия настаивает на выводе ВСУ из всех четырех областей. В качестве альтернативы рассматривалось создание демилитаризованной свободной экономической зоны на Донбассе, однако Украина эту инициативу отклонила.