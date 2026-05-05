«Ведомости» узнали о возможной отставке прокурора Приморского края Столярова

Прокурора Приморского края Сергея Столярова снимут с должности в ближайшие дни по решению руководства надзорного ведомства. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, в работе прокурора обнаружены нарушения.

Прокурор Приморского края Сергей Столяров

Источник «Ведомостей уточнил, что в регион приехала комиссия из Генеральной прокуратуры. Он добавил, что после проверки господина Столярова предупредили об организационных просчетах и ослаблении контроля в Приморском крае. Такие же выводы комиссия сделала в отношении заместителя прокурора Андрея Трегубова. Сейчас, утверждает собеседник, обоим ищут замену.

Сергей Столяров родился в 1977 году в Орле, где окончил юридический институт МВД России. До 1998 года он работал в органах внутренних дел, затем с 2002 по 2005 год занимал должность зампрокурора Карачевского района Брянской области. До 2017 года Сергей Столяров был прокурором 3-го отдела управления прокуратуры Москвы по надзору за процессуальной деятельностью ОВД, заместителем Преображенского прокурора Москвы, начальником 3-го отдела управления и начальника управления по надзору за процессуальной деятельностью ОВД и юстиции прокуратуры Москвы.

С 2017 по 2019 год господин Столяров работал зампрокурора Новгородской области, а позже возглавил региональное надзорное ведомство. С 2021 года назначен прокурором Приморского края. Андрей Трегубов стал зампрокурора региона в 2022 году.