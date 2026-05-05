В Челябинской области объявили беспилотную опасность после ракетной тревоги

На территории Челябинской области ввели режим беспилотной опасности около 10:40 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Если жители находятся в здании, им советуют спуститься на нижний этаж или в подвал. При нахождении на улице необходимо укрыться в ближайшем безопасном месте. Пресс-служба правительства области напоминает, что фото- и видеосъемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО запрещена. В аэропорту Челябинска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ночью 5 мая в регионе вводили режим ракетной опасности на два часа.

Виталина Ярховска