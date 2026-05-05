В Красноярске осудят 23 жителей за мошенничество с получением налогового вычета

Кировский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении 23 местных жителей, обвиняемых в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) с бюджетными средствами. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2023 году администратор стоматологической клиники в Красноярске работал с документами, справками и декларациями. Фигурант дела оформил себе подложные документы о прохождении лечения и его оплате, а после направил декларацию в налоговую инспекцию.

После этого аферист привлек соучастников, которые стали фиктивными клиентами клиники. С использованием поддельных бумаг участники схемы получали социальные налоговые вычеты. С мая по август 2024 года фигуранты дела таким образом похитили более 2,6 млн руб. Деньги поступали на банковские карты мошенников, после чего распределялись между ними.

Организатор преступной схемы свою вину признал.

Александра Стрелкова