Арбитраж определил подсудность по спору «Новомета» с нефтегазовой компанией из-за 56,9 млн рублей

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры передал дело по исковому заявлению ООО «РН-Юганскнефтегаз» к АО «Новомет-Пермь» в Арбитражный суд Пермского края. С таким ходатайством ранее обратился ответчик. По его мнению, дело было принято к производству с нарушением правил территориальной подсудности. Истец против удовлетворения ходатайства возражал, так как спор инициирован по месту исполнения спорного договора. Однако суд указал, что таких условий в нем не содержится. Более того, из представленных ответчиком документов следует, что в рамках того же договора поставка осуществлялась и в иные субъекты РФ.

Заявление ООО «РН-Юганскнефтегаз» к АО «Новомет-Пермь» было принято к производству в феврале этого года. Сумма исковых требований нефтегазовой компании, занимающейся добычей нефти и природного года, составляет 56,93 млн руб. Как следует из материалов дела, спор касается исполнения договора поставки материально-технических ресурсов от 22 декабря 2022 года. При этом истец стороной указанного договора не является.

Группа «Новомет» — один из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти, также оказывает сервисные услуги. До февраля 2022 года около 50% продукции «Новомета» поставлялось на экспорт. До весны прошлого года АО «Новомет-Пермь» владели отец и сын Олег и Максим Перельманы, а также ряд топ-менеджеров компании. Еще 30,76% принадлежало «Роснано», а 19,34% — инвестфондам Russia Partners и Baring Vostok. В апреле 2024 года стало известно, что акции были консолидированы у структур, близких к гендиректору АО и промышленной группе «Конар». Позже Максим Перельман покинул должность руководителя «Новомет-Пермь» и посты в других юрлицах, связанных с «Новометом».