В Пермской дирекции дорожного движения сменился руководитель

И. о. директора МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» назначена Анастасия Гусева, ранее занимавшая должность замдиректора. Информация об этом содержится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Прежний руководитель дирекции Дмитрий Артеменко покинул должность 4 мая.

Пермская дирекция дорожного движения была создана в 2011 году. Ранее дирекция отвечала за работу городских светофоров и платных парковок. Дмитрий Артеменко возглавил ведомство в 2022 году, после того как эту должность покинул Максим Кис.