Челябинская область вошла в топ-5 регионов с высоким уровнем переработок

Почти треть (28%) жителей Челябинской области вынуждена перерабатывать чаще одного раза в неделю. Среди российских регионов субъект занимает четвертое место по проценту населения, работающего больше положенного, сообщает hh.ru.

Большинство (76%) челябинцев сталкивались с переработками хотя бы раз за последний год. При этом больше трети (42%) из них задерживаются на работе как минимум раз в неделю, почти треть (28%) — чаще одного раза в неделю. У 33% ежемесячная переработка составляет 2-5 часов; 19% указали, что сверхурочные составляют 5-10 часов в месяц. Еще 15% отметили, что перерабатывают до 20 часов в месяц.

При этом лишь 13% местных жителей полностью принимают необходимость работать сверхурочно. Еще 57% согласны перерабатывать только при определенных условиях: 80% назвали дополнительную оплату, 44% — личную заинтересованность, 36% — карьерный рост, 28% — компенсацию отгулами. Сверхурочные часы были оплачены челябинцам в 62% случаев. Трети (33%) их полностью оплатили, 29% — частично.

Сильнее всего в регионах страны перерабатывают жители Республики Татарстан — свыше половины (52%) жителей сталкиваются со сверхурочной работой несколько раз в неделю. В топ-5 субъектов страны с высоким уровнем переработок также вошли Свердловская область (32%), Краснодарский край (29%), Челябинская (28%) и Нижегородская (27%) области.

