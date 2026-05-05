Пермскую компанию оштрафовали за несправедливые цены на размещение инфраструктуры для электросвязи

Пермское УФАС уличило ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”» в злоупотреблении доминирующим положением и необоснованном установлении монопольно высокой цены на услуги по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как установило УФАС, ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”» занимает в Прикамье доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи, являясь единственным участником этого товарного рынка. Согласно законодательству, при установлении стоимости услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи необходимо основываться на понесенных расходах.

НПФ «Парма Инжиниринг» не подтвердила обоснованность расходов, включенных в стоимость услуг. Более того, расходы владельца инфраструктуры, необходимые для предоставления услуг, снизились, что не отразилось на их цене.

Пермское УФАС признало ООО «НПФ “Парма Инжиниринг”» виновным в нарушении закона о защите конкуренции за ограничение конкуренции на смежном товарном рынке и ущемление прав потребителей. Компании было предписано утвердить и опубликовать порядок формирования стоимости услуг, включая условия дифференциации тарифов, а также установить экономически обоснованные цены на услуги. Предписание не было исполнено. За нарушение закона о защите конкуренции НПФ «Парма Инжиниринг» оштрафована на 50 тыс. руб.