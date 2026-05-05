Суд привлек Минкульт РФ к делу об изъятии участка у пермского цирка

Арбитражный суд Пермского края отложил предварительное судебное заседание по иску департамента дорог и благоустройства администрации Перми к ФКП «Росгосцирк». Об этом свидетельствует информация на сайте «Электронное правосудие». В определении указано, что в качестве третьих лиц к делу привлечены Министерство культуры РФ и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Следующее заседание по делу состоится 21 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми обратилась с требованием изъять у ФКП «Росгосцирк» участок для муниципальных нужд в феврале этого года. Как тогда пояснили «Ъ-Прикамье» в мэрии, изъятие участка 500 кв. м от ул. Уральской до ул. Степана Разина необходимо для строительства проезда. Как указано в определении суда, за это ответчику возместят чуть более 1,4 млн руб.

Пермский цирк является филиалом ФКП «Росгосцирк». С февраля 2024 года его директором является Сергей Блохин. В конце декабря прошлого года стало известно, что Пермский цирк могут включить в программу реконструкции. Об этих планах заявлялось еще в 2024 году, однако работы тогда так и не начались из-за отсутствия финансирования. В рамках реконструкции предполагалось полностью заменить наружные витражные конструкции. Колерный паспорт обновленного здания цирка предусматривал также динамичную архитектурную подсветку с меняющимся освещением разных оттенков и цветов.