В Курганской области завели дело после ДТП с погибшим и двумя пострадавшими

УМВД России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении водителя из регионального центра. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека и травмирование двух других (ч. 4 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, 2 мая 25-летний водитель в состоянии опьянения передвигался на автомобиле в микрорайоне Черемухово Кургана. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии 19-летний пассажир погиб на месте, еще двое пассажиров 17 и 18 лет госпитализированы в медицинское учреждение. Сам водитель травм не получил.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Виталина Ярховска