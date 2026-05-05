Омский «Авангард» упустил преимущество в две шайбы за последние полминуты матча

В полуфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива» счет сравнялся — 3:3. Шестой матч серии в Омске 4 мая завершился победой гостей.

За полминуты до конца основного времени матча хозяева вели 2:0. На 10-й минуте счет открыл Василий Пономарев, а вторую шайбу на 40-й минуте в большинстве провел Максим Лажуа. За три минуты до конца третьего периода главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заменил голкипера шестым полевым игроком, и это принесло успех. На последней минуте матча Максим Шалунов забил два гола, оба — после пасов Александра Радулова. Во втором овертайме уже сам Максим Шалунов ассистировал Рушану Рафикову, который установил окончательный счет — 3:2.

«Сложно это переварить, матч был практически за нами, вели 2:0. Но допустили психологические ошибки и просто на пустом месте подарили сопернику эти голы»,— констатировал главный тренер сибиряков Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

Решающий матч серии до четырех побед пройдет в Ярославле 6 мая.

Валерий Лавский