В ХМАО впервые объявили режим ракетной опасности

В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности, сообщил глава региона Руслан Кухарук. Предупреждение действовало около 40 минут.

Как уточнял господин Кухарук, в регионе могла быть ограничена работа мобильной связи и интернета.

В ночь на 5 мая ракетную опасность объявляли в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Екатеринбурге, Казани и Саратове прозвучала сирена.