В Челябинской области на два часа объявлялся режим ракетной опасности

В ночь на 5 мая на территории Челябинской области объявлялся режим ракетной опасности. Об угрозе жителям региона около трех часов ночи сообщили информационные ресурсы правительства области.

В аэропорту Челябинска по указанию Росавиации вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры были введены в более чем десятке регионов России.

Режим ракетной опасности был объявлен впервые, до этого несколько раз на территории Челябинской области вводился режим беспилотной опасности.

Спустя два часа, около пяти часов утра, тревога была отменена, аэропорт Челябинска возобновил свою работу.

Дмитрий Моргулес