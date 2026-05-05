Посол России в Норвегии: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области

На учениях НАТО отрабатывает сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, под предлогом борьбы с «теневым флотом» Запад готов ограничивать свободу коммерческого судоходства.

«(НАТО. — “Ъ”) со свойственным им высокомерием склонны считать Балтийское море своим "внутренним озером". В учениях под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

Николай Корчунов также указал на стремление Лондона усилить контроль над стратегическими коммуникациями, вовлекая в этот процесс европейских союзников, включая Норвегию. Дипломат отметил, что у Минобороны России и других ведомств есть ресурсы для ответных мер.