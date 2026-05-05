В ОАЭ при падении обломков ракет и БПЛА ранены три человека

В ОАЭ три человека получили ранения в результате атаки со стороны Ирана, сообщило Минобороны Эмиратов. Как уточнило ведомство, всего силы ПВО перехватили 15 ракет и четыре беспилотника.

«Силы ПВО ОАЭ с начала суток перехватили 15 ракет и четыре беспилотника, сообщило Минобороны страны. Как добавило ведомство, все они запущены с территории Ирана»,— написано в сообщении Минобороны ОАЭ в соцсети X.

Вечером 4 апреля из-за удара иранского беспилотника начался пожар в нефтепромышленной зоне порта Фуджейра. Правительство эмирата Эль-Фуджейра сообщало, что ранения получили три гражданина Индии.