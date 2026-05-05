Еще два аэропорта России приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Череповца, Ярославля, Волгограда.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в регионе объявлен режим опасности беспилотников. По его словам, работают силы ПВО. Он уточнил, что на территории области также ограничена работа мобильной связи.