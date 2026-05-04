На кладбище в Новосибирске неизвестные повредили около 30 могил

На Гусинобродском кладбище в Новосибирске неизвестные повредили захоронения, сообщила ТАСС пресс-служба управления МВД по региону.

Как сообщает местное издание NGS.RU, на кладбище повалены плиты примерно у 30 могил. Захоронения уже восстанавливают. В МВД отметили, что сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причастных лиц.

Гусинобродскон кладбище находится по обе стороны от Гусинобродского шоссе. Одна из них располагается рядом с биатлонным комплексом. По словам очевидцев, именно на этой стороне обнаружили повреждения захоронений.