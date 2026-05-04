Уголовное дело возбудили из-за самоубийства нижегородской восьмиклассницы

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело из-за самоубийства восьмиклассницы в городе Семенов. Об этом сообщил глава нижегородского министерства образования Михаил Пучков. По его словам, в настоящее время совместно с региональным управлением СКР и прокуратурой проводятся проверки, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в нижегородских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что школьница сильно переживала из-за предстоящей проверочной работы по английскому языку и боялась остаться на второй год.

Михаил Пучков заявил, что, по предварительным данным, какого-либо давления на ученицу в связи со сдачей ВПР не оказывалось: «Педагогическая характеристика поведения девочки положительная. Школьные неудачи воспринимала спокойно, старалась оперативно исправить неудовлетворительные оценки, при этом ВПР уже писала ранее и без замечаний»,— отметил Михаил Пучков.

От дальнейших комментариев по поводу того, как идет следствие, министр отказался. При этом он допустил, что у школьницы могли быть серьезные переживания, не связанные с учебой или контрольными работами. Сейчас это проверяют следователи.

Андрей Репин