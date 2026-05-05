Минимаркетинг

По итогам 2025 года на рынке продуктового ритейла в Черноземье структура розничной торговли продолжила смещаться в сторону небольших и средних форматов. По данным Росстата, одновременно фиксируется стагнация или сокращение крупных объектов, ускоренный рост числа минимаркетов и супермаркетов, а также резкие скачки отдельных малых форматов на низкой базе. Взрывной рост, например, показали торговые палатки в Липецкой области (в 16,5 раза), при этом самое существенное сокращение связано с тем же форматом в Орловской области (–20%). Эксперты отмечают, что динамика по регионам остается неоднородной и во многом зависит от локального спроса и структуры потребления.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» проанализировал данные Росстата о розничной торговле в макрорегионе за 2025 год, отраженные в ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система). Согласно ним, среди форматов с положительной динамикой лидируют торговые палатки в Липецкой области — рост в 16,5 раза (эффект низкой базы), далее — гипермаркеты в Тамбовской области (+100%), магазины и супермаркеты в Воронежской области (+13,7% и 8,8%), киоски в Белгородской области (+5,7%).

В целом в макрорегионе фиксируется сокращение доли традиционных форматов — киосков и отдельных магазинов — при одновременном росте «среднего» сегмента в виде минимаркетов и супермаркетов. Наиболее заметная негативная динамика зафиксирована по палаткам и магазинам в Орловской области — –20% и –4%, далее — киоски в Тамбовской области (–14%), гипермаркеты в Воронежской области (–10%) и супермаркеты в Липецкой области (–1,1%).

Гипермаркеты в статистике ЕМИСС являются крупнейшим форматом с площадью от 5 тыс. кв. м и универсальным ассортиментом. Супермаркеты — более компактные объекты от 400 кв. м, ориентированные на повседневный спрос. Магазины представляют собой стационарные точки без жесткой привязки к формату, торговые киоски и палатки — малые нестационарные формы торговли с ограниченным ассортиментом и инфраструктурой.

В Белгородской области наибольший прирост продемонстрировали торговые палатки — +28,6%, далее — минимаркеты (+21,8%, их количество в абсолютном выражении увеличилось до 3,79 тыс.), киоски (+5,7%, до 426), павильоны (+4,2%), супермаркеты (+2,4%). Число гипермаркетов осталось неизменным (девять объектов), тогда как количество магазинов у дома в этом отдельно взятом регионе сократилось на 0,6% (до 11,2 тыс.).

В Воронежской области максимальные темпы роста зафиксированы у минимаркетов — +48,2% (до 3,6 тыс.), затем следуют торговые палатки — +22,2%, магазины — +13,7% (до 15,7 тыс.), супермаркеты — +8,8% (с 647 до 704), киоски — +5,3% (до 2 тыс.), павильоны — около +1%. При этом число гипермаркетов сократилось на 10% (до 18). Регион демонстрирует наиболее устойчивое расширение сети.

В региональном минпромторге подтвердили «Ъ-Черноземье», что статистика Росстата соответствует реальной рыночной конъюнктуре и торговая инфраструктура Воронежской области выросла за прошлый год «за счет новых объектов». По мнению министерства, этому способствуют «торгово-закупочные сессии, фестивали и форумы, формирующие эффективную площадку для деловых контактов и развития торговых связей». Там уверены, что региональная программа поддержки и продвижения местных брендов дает новые возможности производителям.

В Курской области наибольший прирост продемонстрировали супермаркеты — +9,5% (241), далее — павильоны (+5,8%, 897), минимаркеты (+2,2%, 2 тыс.). Одновременно сократились палатки — на 3% (65), магазины — на 2,3% (4,8 тыс.) и киоски — на 2,2% (407). Число гипермаркетов осталось прежним (13).

В Липецкой области максимальные темпы роста зафиксированы у палаток — увеличение в 16,5 раза (33), далее следуют минимаркеты (+23,2%, 2 тыс.) и павильоны (+8,9%, 983). Сократились киоски и супермаркеты — на 6% и 1,1 п.п., тогда как количество магазинов и гипермаркетов практически не изменилось.

В Орловской области положительную динамику демонстрируют минимаркеты — +9% (1,4 тыс.) и супермаркеты — +5,1% (165). При этом зафиксировано сокращение палаток, киосков и магазинов — на 20%, 8,5% и 4% соответственно (30, 368 и 4,4 тыс.). Число гипермаркетов не изменилось (15).

В Тамбовской области наибольший рост показали гипермаркеты — +100% (с четырех до восьми), далее — палатки (+28,6%, 45), минимаркеты (+12,1%, 2,1 тыс.) и супермаркеты (+10,2%, 270). Одновременно сократились киоски — на 14% (325), павильоны — на 6,6% (1,1 тыс.) и магазины — на 2,9% (5,5 тыс.).

Участники рынка связывают текущую трансформацию с изменением потребительского поведения и диверсификацией форматов. В пресс-службе X5 отмечают, что ключевым фактором устойчивости остается охват разных сегментов спроса. «Сильная сторона X5 — диверсификация бизнеса. У нас есть магазины разных форматов: "Чижик" — высокое качество и низкие цены на корзину востребованных товаров, "Пятерочка" — магазины "у дома" с широким выбором по доступным ценам, супермаркеты "Перекресток" — более широкий ассортимент, в том числе уникальные товары. Эти форматы не исключают друг друга: один и тот же покупатель может распределять покупки между ними. В совокупности они закрывают все потребительские запросы»,— сообщили «Ъ-Черноземье» в компании.

Там подчеркивают, что наиболее активный рост сейчас приходится на два сегмента — жесткие дискаунтеры и магазины «у дома».

По словам эксперта из Финансового университета при правительстве РФ Исмаила Исмаилова, в Черноземье сохраняется умеренный рост розницы на уровне 2–3%. Основной вклад, по его оценке, обеспечивает сегмент непродовольственных товаров и готовой еды. «В ряде регионов их доля уже достигает около 57%, а, например, в Белгородской области сегмент готовой еды прибавляет около 13%»,— отмечает он.

Эксперт связывает текущую динамику с ростом издержек и цен, а также с увеличением покупательной способности и мерами поддержки локальных производителей. При этом маржинальность торговых сетей снижается из-за роста затрат на персонал, аренду и обязательные платежи, а часть потребительского трафика перетекает в онлайн-каналы.

«Одной из ключевых тенденций остается переход к малым форматам "у дома" и развитие дискаунтеров на фоне постепенного сокращения крупных объектов — пока незначительного, около 1,5%, но уже устойчивого»,— резюмировал господин Исмаилов.

Анна Швечикова