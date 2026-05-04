Горьковский автозавод отправил сотрудников в корпоративный отпуск
Работники Горьковского автозавода ушли в корпоративный отпуск с 4 по 8 мая. В пресс-службе предприятия уточнили, что отпуск является традиционным и полностью оплачиваемым. Он согласован с профсоюзным комитетом предприятия.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
При этом ряд подразделений автозавода в период корпоративного отпуска будет функционировать согласно установленному графику. На производствах будут проводить работы по сервисному обслуживанию оборудования, которые невозможно организовать без остановки производства.