В Бразилии одномоторный самолет врезался в жилой дом

Небольшой одномоторный самолет врезался в жилой дом в бразильском Белу-Оризонти, сообщает местный телеканал Globo. Два человека погибли, еще три тяжело ранены.

По данным Globo, все погибшие и раненые — пассажиры самолета. Никто из жителей дома не пострадал, их эвакуировали из здания. CNN Brazil сообщает, что погибли первый и второй пилоты. Очевидцы рассказали телеканалу, что перед крушением самолет резко свернул, чтобы не врезаться в здание школы. На место происшествия прибыли три пожарные машины и карета скорой помощи.

Самолет вылетел из аэропорта Пампулья. Пилот сообщил диспетчерской вышке о трудностях при взлете, передает Globo. Телеканал приводит данные национального агентства гражданской авиации, согласно которым самолет «не был зарегистрирован как аэротакси». Его нельзя использовать для коммерческих пассажирских или грузовых перевозок.

