Выйти из сети

Концессионер теплосетевого хозяйства Красновишерска, ООО «Теплосети», начал процедуру ликвидации. В компании заявили о намерении завершить отопительный сезон, после чего передать имущество муниципалитету. Решение о ликвидации руководство общества приняло в связи с тяжелым финансовым положением: исковая нагрузка предприятия составляет около 200 млн руб., а один из кредиторов заявил о намерении добиться ее банкротства. В местной администрации сообщили, что подготовку к отопительному сезону будет вести муниципальное предприятие при поддержке краевых властей.



ООО «Теплосети», с которым заключено концессионное соглашение о теплоснабжении в Красновишерске, начало процедуру ликвидации. Информация об этом опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс». С соответствующим заявлением компания обратилась 29 апреля. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в обществе, такое решение было принято в связи со сложной финансовой ситуацией предприятия. «В настоящее время идет согласование с администрацией Красновишерска условий расторжения концессионного соглашения по истечении отопительного сезона. Он заканчивается 15 мая (возможно незначительное изменение срока в зависимости от погодных условий). После этого имущество, находящееся в концессии, будет передано муниципалитету»,— пояснили в компании.

ООО «Теплосети» создано в соответствии с концессионным соглашением от 31 мая 2007 года. Соглашение заключено на 20 лет. Как говорится на сайте ООО, в составе имущества, переданного предприятию, находится восемь котельных, 42,87 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, насосная станция и центральный тепловой пункт для приготовления горячей воды. Гендиректором и единственным владельцем ООО является Дмитрий Комаров. Выручка за 2025 год составила 188,4 млн руб., чистый убыток — 39,9 млн руб.

В отношении компании возбуждены исполнительные производства на сумму 108 млн руб., а также рассматриваются иски на общую сумму более 77 млн руб. В ООО «Теплосети» пояснили, что финансовые проблемы у общества начались в 2019 году, после того как были изменены нормативы потребления тепла для жителей Красновишерска. Решения об изменении нормативов были оспорены компанией в краевом суде (соответствующие решения опубликованы на сайте суда.— «Ъ-Прикамье»). В конце апреля один из кредиторов заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании ООО несостоятельным. Как пояснили в компании, ликвидация юридического лица позволит избежать субсидиарной ответственности директора предприятия.

Напомним, последние два отопительных сезона в Красновишерске возникают проблемы с отоплением. Так, в прошлом году прокуратура и администрация проверили температуру воздуха в нескольких жилых домах, жители которых пожаловались на низкую температуру теплоносителя. В январе Чердынским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО по факту ненадлежащей организации работы системы теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений города Красновишерска, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В январе этого года зампрокурора Пермского края обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Теплосети» и местной администрации с требованием расторгнуть концессионное соглашение. Поводом для обращения в суд стало ненадлежащее исполнение концессионного соглашения.

В текущем отопительном сезоне к проблеме обеспечения жителей теплом подключились краевые власти. При поддержке края в Красновишерске были установлены и введены в работу четыре котла мощностью по 5 МВт. В ходе подготовки к отопительному сезону 2026/2027 года краевому минЖКХ вместе с муниципалитетом поручено продолжить работу: отремонтировать здания четырех котельных, заменить еще три котла и обновить проблемные участки тепловых сетей.

В пресс-службе администрации Красновишерского округа сообщили, что в этом году подготовку к отопительному сезону в Красновишерске будет вести МУП «КОМУС» при поддержке краевых властей. «ООО „Теплосети“ действительно завершает работу после окончания отопительного сезона. После расторжения концессионного соглашения имущество будет передано в МУП „КОМУС“, и предприятие приступит к выполнению функций по теплоснабжению и подготовке и к прохождению следующего отопительного периода»,— сообщили в администрации.

Экс-зампред краевого правительства, курировавший сферу ЖКХ, Антон Удальев считает, что такой исход дела будет логичным для обеих сторон. «Концедент понимает, что нужно менять систему теплоснабжения по существу и продолжать сотрудничество нецелесообразно. А концессионер и так находится в тяжелом финансовом состоянии»,— говорит он. В то же время эксперт полагает, что для муниципалитета принятие такого сложного хозяйства станет большой ответственностью. Это связано с тем, что система теплоснабжения Красновишерска многоуровневая и там наряду с муниципальными работают частные котельные. «Выстроить все это в единую систему будет непросто,— уверен господин Удальев.— Муниципальным властям необходимо будет уделять теплосетям повышенное внимание из-за большой ответственности перед жителями и учитывая интерес со стороны надзорных органов».

Юрист адвокатского бюро «КИАП» Тамара Филиных отмечает, что ликвидировать компанию с долгами «просто так не получится». «Для таких ситуаций закон предусматривает обязанность учредителей, которые приняли решение о ликвидации, обратиться в суд с заявлением о банкротстве. В этом случае применяется упрощенная процедура — банкротство ликвидируемого должника»,— объяснила эксперт. По ее словам, в таких случаях при признании заявления обоснованным суд сразу вводит конкурсное производство, минуя наблюдение.

Управляющий партнер «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева говорит, что сам факт внесения в ЕГРЮЛ записи о начале ликвидации не прекращает судебные процессы. «Судебные дела продолжают рассматриваться, просто интересы компании теперь представляет не директор, а ликвидационная комиссия или ликвидатор. При этом завершить ликвидацию компании, пока у нее есть неурегулированные или просуженные долги перед кредиторами, законным путем нельзя — налоговая инспекция откажет в регистрации прекращения деятельности»,— пояснила госпожа Пугачева.

Ирина Суханова