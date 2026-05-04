Все утекло в «негативку»

Арбитражный суд Нижегородской области продолжил рассмотрение иска «МАГ Груп» к межрегиональному управлению Росприроднадзора, которое потребовало от компании дополнительно внести 644 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). На стороне мусорного полигона выступило областное минэкологии, считающее, что выводы надзорного ведомства противоречат позиции Минприроды РФ о природе стоков. Надзорное ведомство считает, что стоки с полигона — это отход четвертого класса опасности, которые в «МАГ Груп» должны были дополнительно очищать. Представители «МАГ Груп», отдававшие фильтрат на очистные Балахнинского района, считают, что дождевые воды, прошедшие через мусорные слои, нельзя считать отходом — это сточные воды, которые полигон правомерно сдавал в канализацию.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский арбитражный суд 4 мая продолжил рассмотрение заявления ООО «МАГ Груп», которое оспаривает требование Росприроднадзора довнести в бюджеты 644 млн руб. платы за НВОС. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», «МАГ Груп» управляет крупным межмуниципальным полигоном и принимает на захоронение и переработку более половины бытовых отходов региона. Росприроднадзор дополнительно начислил компании за 2024 год сумму, которая превысила прибыль полигона, и почти вдвое больше, чем все прошлогодние сборы за НВОС со всех природопользователей Нижегородской области и Мордовии, поднадзорных межрегиональному управлению Росприроднадзора.

Спор касается того, как квалифицировать фильтрат полигона, который сдавался в канализацию Нижегородской областной коммунальной компании (НОКК), пока в «МАГ Груп» строили свои очистные сооружения и проводили их пуско-наладку. Кардинальное расхождение в том, что на полигоне считают фильтрат сточными водами, которые компания вправе была сдавать на сторонние очистные. В Росприроднадзоре, сотрудники которого умозрительно посчитали плату за НВОС по проектным годовым объемам фильтрата, полагают, что это не стоки, а отход четвертого класса опасности.

На стороне «МАГ Груп» третьим лицом выступило министерство экологии Нижегородской области. Его представитель отметил, что в министерстве пока не понимают, как в Росприроднадзоре определили, что фильтрат является отходом, и рассчитали плату за НВОС.

«Исходя из позиции Минприроды РФ, которой противоречит ваша позиция, это относится к сточным водам. Вы взяли один раз пробы и насчитали плату, но при этом никак не учли погодные условия и не исследовали морфологический состав»,— отметил представитель минэкологии.

Эколог «МАГ Груп» Виктория Арефьева также доказывала суду, что фильтрат полигона не может считаться отходом, так как образуется от естественных осадков. «Это снег, талая вода и дождевые воды, которые прошли через тело полигона, собрав по пути определенную часть гниющих отходов, преимущественно органики. Это сточные воды, и в госэкспертизе четко указано, что мы вправе передавать их на сторонние очистные сооружения НОКК», — пояснила она.

По словам эколога, экспертная комиссия Росприроднадзора согласовала проектные решения о том, что полигон может отдавать свои стоки на другие очистные, пока его собственные не построены или на ремонте. «МАГ Груп» недавно ввел свои очистные сооружения, но до этого несколько лет вывозил фильтрат на точки приема НОКК. Там фильтрат полигона принимали с проведением входного контроля. Не подлежащие очистке отходы НОКК не взяла бы.

Представитель Росприроднадзора Светлана Лебедева, напротив, заявила, что фильтрат они отнесли к отходам, потому что очистку он не проходил.

По версии ответчика, фильтрат должен был сначала собираться и отстаиваться в пруде-накопителе, затем проходить доочистку на очистных «МАГ Груп» и поступать в пруд-испаритель полигона. Оттуда его уже можно было вывозить на сброс в водоканализационную систему.

«На территории Балахнинского района есть две точки слива жидких отходов, они просто сливали их куда-то и все. У НОКК в поселке Истомино есть очистные сооружения, но они неработающие, и под очистку фильтрата не заточены»,— пояснила Светлана Лебедева.

Представитель полигона Эдуард Кузнецов предложил вызвать в суд сотрудников НОКК и прояснить вопрос с работой их очистных и приемом стоков от компании «Рекорды», которая по договору вывозила фильтрат с полигона. По мнению Росприроднадзора, делала она это незаконно, не имея лицензии на транспортировку отходов.

Но если фильтрат считать сточными водами, то лицензии на их перевозку и не требуется.

Суд отложил заседание на 27 мая, НОКК и «Рекорды» также привлечены в судебное разбирательство. Оно касается стабильности работы крупнейшего полигона твердых коммунальных отходов. Ранее руководство «МАГ Груп» заявило, что взыскание дополнительной платы и пеней может привести компанию к банкротству и повлечь перебои с вывозом мусора в регионе.

Роман Кряжев